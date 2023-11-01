Гендиректором госпредприятия "Государственный оператор тыла", которое будет заниматься всеми закупками Минобороны, назначили Арсена Жумадилова.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в своём телеграм-канале.

"Государственный оператор тыла" заработает с декабря. Предприятие будет анализировать цены и контактировать с поставщиками напрямую, оценивать и проверять их работу.

Жумадилов — крымский татарин, как и министр обороны Умеров. С конца августа занимает должность руководителя Агентства ресурсного обеспечения ВСУ.

В 2019-22 возглавлял национальное агентство "Медицинские закупки Украины", с начала войны мобилизован в ряды медицинского командования ВСУ.

Ранее вместо Анны Маляр главой управления прессы Минобороны стал писатель Илларион Павлюк. Ранее Павлюк служил в Главном управлении разведки Министерства обороны. Также он продюсер документальных лент.

"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", — написал Павлюк в соцсетях.

Мы также сообщали, что в Минобороны расширили список военных, которые будут получать дополнительное вознаграждение.