Писатель Илларион Павлюк возглавил управление прессы и информации Минобороны Украины, сменив на этой должности Анну Маляр.

Об этом сообщил сам Павлюк на своей странице в Facebook.

"Принимаю новую должность начальника Управления печати и информации Министерства обороны. Новые задачи, новое амбициозное направление, огромная ответственность", - говорится в сообщении.

Ранее Павлюк служил в Главном управлении разведки Министерства обороны. Также он продюсер, автор документальных лент.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада отправила Алексея Резникова в отставку с должности министра обороны.

На следующий день главой Министерства обороны стал Рустем Умеров. За его кандидатуру подали голоса 338 депутатов. Против не голосовал никто, воздержался от голосования один депутат.

Уже 18 сентября Кабмин уволил всех заместителей министра обороны, в том числе Анну Маляр.

Источники украинских СМИ сообщали, что уволенные заместители министра обороны уже не вернутся на свои должности.

А 27 сентября и 5 октября Кабмин назначил новых заместителей Рустема Умерова. Ими стали Юрий Джигир, Наталья Калмыкова, Екатерина Черногоренко, Иван Гаврилюк, Станислав Гайдер, Дмитрий Клименков.