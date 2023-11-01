Минобороны Украины проводит служебное расследование касательно бывшего мужа снайперши Евгении Эмеральд Евгения Стипанюка. Расследование касается незаконного получения боевых выплат.

Об этом сообщил ведущий шоу "Говорит вся страна" Алексей Суханов на телеканале "1+1 Украина".

"При подготовке к шоу мы обнаружили факты о возможной незаконной деятельности Евгения Стипанюка. Мы не будем обнародовать эти материалы, пока продолжаются следственные действия. Мы передали все собранные данные в Министерство обороны Украины. Там по этим фактам начинают служебное расследование", - заявил Суханов.

Начальник управления прессы и информации Минобороны Илларион Павлюк подтвердил, что начато следствие о незаконном получении боевых выплат.

Сейчас Стипанюк является охранником экс-нардепа Олега Ляшко. Накануне в сети появилось видео, как они вместе поют российские песни в караоке, в частности, композицию Жени Белоусова "Девчонка-девчоночка".

Махинации с боевыми выплатами не редкость в Украине. На днях мы писали, что в воинских частях Украины обнаружили миллионные злоупотребления при начислении таких выплат.