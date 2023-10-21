В Днепре разгораются уголовные скандалы в армии, связанные с боевыми выплатами и превышением полномочий
В Днепре разгораются уголовные скандалы в армии. Объявлены подозрения командирам подразделений и руководителям.
Об этом сообщают Государственное бюро расследований (ГБР) и украинские издания.
Так, 13 октября ГБР задержала "Народного героя Украины" Юрия Ульшина (позывной "Грек"). Его подозревают в получении "отката" в 600 тысяч гривен "за беспрепятственное начисление боевых выплат".
"Старший лейтенант установил "таксу" за беспрепятственное начисление боевых выплат четырём подчиненным, выполнявшим боевые задания. У каждого подчиненного он потребовал по 150 тысяч гривен", - говорилось в сообщении ведомства.
Имя подозреваемого не называлось. Но на фото с задержания видно, что на них именно "Грек". Вместе с этим, на странице Ульшина в Фейсбуке появилось сообщение, что именно он стал подозреваемым по этому делу.
Неофициальный орден "Народного героя", который вручается группой известных волонтеров, Ульшин получил в 2019 году. Ранее он воевал под Авдеевкой и служил в "Азове".
Параллельно стало известно об уголовном деле ещё одного военного из Днепра - комбрига 128-й бригады ТРО Александра Водолазского.
16 октября его отправили под домашний арест, о чём сам военный сообщил у себя в Фейсбуке.
СМИ сообщают, что в марте 2022 комбриг дал указания о принудительном отчуждении у предприятия земельных участков на берегу Днепра для постройки на них укреплений. Теперь его судят за превышение служебных полномочий.
Юридически связи между делами "Грека" и комбрига нет, кроме того, что оба события произошли практически одновременно в Днепре.
Ранее сообщалось, что под Черновцами начальник части отправлял военных ремонтировать свой дом и насчитывал им боевые выплаты.
Также мы рассказывали, что в Днепре подозревают военного в вымогательстве у подчиненных сотни тысяч за начисление боевых выплат.