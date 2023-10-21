В Днепре разгораются уголовные скандалы в армии. Объявлены подозрения командирам подразделений и руководителям.

Об этом сообщают Государственное бюро расследований (ГБР) и украинские издания.

Так, 13 октября ГБР задержала "Народного героя Украины" Юрия Ульшина (позывной "Грек"). Его подозревают в получении "отката" в 600 тысяч гривен "за беспрепятственное начисление боевых выплат".

"Старший лейтенант установил "таксу" за беспрепятственное начисление боевых выплат четырём подчиненным, выполнявшим боевые задания. У каждого подчиненного он потребовал по 150 тысяч гривен", - говорилось в сообщении ведомства.

Имя подозреваемого не называлось. Но на фото с задержания видно, что на них именно "Грек". Вместе с этим, на странице Ульшина в Фейсбуке появилось сообщение, что именно он стал подозреваемым по этому делу.

Неофициальный орден "Народного героя", который вручается группой известных волонтеров, Ульшин получил в 2019 году. Ранее он воевал под Авдеевкой и служил в "Азове".

Параллельно стало известно об уголовном деле ещё одного военного из Днепра - комбрига 128-й бригады ТРО Александра Водолазского.

16 октября его отправили под домашний арест, о чём сам военный сообщил у себя в Фейсбуке.

СМИ сообщают, что в марте 2022 комбриг дал указания о принудительном отчуждении у предприятия земельных участков на берегу Днепра для постройки на них укреплений. Теперь его судят за превышение служебных полномочий.

Юридически связи между делами "Грека" и комбрига нет, кроме того, что оба события произошли практически одновременно в Днепре.

Ранее сообщалось, что под Черновцами начальник части отправлял военных ремонтировать свой дом и насчитывал им боевые выплаты.

Также мы рассказывали, что в Днепре подозревают военного в вымогательстве у подчиненных сотни тысяч за начисление боевых выплат.