В Черновицкой области ГБР сообщила о подозрении очередному начальнику воинской части, который отправил подчиненных ремонтировать свой дом и насчитывал им за это боевые выплаты.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований в Фейсбуке.

Большая часть личного состава батальона, приписанного к части, воюет на Донбассе. А сержант и солдат договорились с командиром, что останутся на Буковине и будут ремонтировать ему дом, получая все выплаты в полном объеме, включая боевые доплаты по 100 тысяч гривен каждому в месяц. Выплаты начислялись в течение девяти месяцев.

Подозрения получил командир и его подчиненные.

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске командиру роты ТЦК, который фиктивно зачислял на службу футболистов, сообщили о подозрении.

Также мы писали, что Государственное бюро расследований задержало заместителя командира военной части во Львовской области, который использовал солдат для строительства своего дома. Строительство его двухэтажной виллы продолжалось с середины лета. На нем были задействованы семь военнослужащих.