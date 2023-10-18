В Днепре ГБР задержало майора СБУ Артема Панченко. Его подозревают в крышевании нарколабораторий в Днепропетровской и соседних областях.

Об этом сообщает "ДніпроTV".

В городе работает большая группа следователей ГБР.

Ранее мы писали о том, что под Киевом бывший борец с наркотиками изготавливал на продажу мефедрон в промышленных масштабах.

А также, что этим летом в Днепре СБУ устроила массовую облаву на полицейских, крышевавших наркоторговцев.

Писали мы и о том, что в Днепре вручили подозрение четверым полицейским за "крышевание" преступной группы, пытавшей людей.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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