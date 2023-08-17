Служба безопасности Украины задержала в Киевской области наркоторговцев, которые сбывали оптовые партии тяжелых наркотиков и психотропов за границу в гигантских объемах. У них было изъято рекордное за последние годы количество "товара".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в соцсетях.

Как установила СБУ, под Киевом бывший сотрудник департамента по борьбе с наркотиками Нацполиции наладил производство огромных партий мефедрона для сбыта за границу.

Его задержали при попытке переправить за границу 15 кило психотропов.

Во время обысков был изъят рекордный за последние годы объем товара - более 20 тонн прекурсоров для изготовления наркотиков и почти 150 кг готового мефедрона на общую сумму более 30 млн грн.

К незаконной деятельности бывший борец с наркотиками привлек другого полицейского, который помогал ему подыскивать контрабандистов для скрытой перевозки товара за границу через "зеленку".

Промышленное производство мефедрона было налажено в двух нарколабораториях в Киевской и Житомирской областях.

Ранее мы писали, что в Запорожье СБУ поймала вооруженных наркоторговцев, ввозивших в Украину экстази под видом сладостей.

Также мы сообщали, что полиция задержала жителя Броваров, которого подозревают в перевозках огромных партий кокаина из Чехии.