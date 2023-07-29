В Сингапуре впервые за почти 20 лет казнили женщину. Ее осудили за торговлю 30 граммами героина.

Согласно законодательству страны, казнь применяется против всех, кого поймают на торговле 500 г каннабиса или 15 г героина.

Об этом пишет BBC со ссылкой на сообщения чиновников.

Речь идет о 45-летней местной жительнице Сариде Джамани. Ее задержали в 2016 году. При обыске у Джамани нашли 30 г героина. В июле 2018 года суд приговорил ее к смертной казни. Апелляция была отклонена осенью 2022 года.

28 июля Джамани была повешена.

Женщина стала второй осужденной за наркоторговлю, которую казнили на этой неделе, после 56-летнего малайца из Сингапура Мохда Азиза бин Хусейна. Мужчину сочли виновным в торговле примерно 50 граммами героина.

В сообщении бюро по борьбе с наркотиками подчеркивается, что "смертная казнь применяется только за самые тяжкие преступления, такие как незаконный оборот значительного количества наркотических веществ, которые могут причинить серьезный вред не только наркоманам, но также их семьям и обществу в целом".

Ранее мы писали о том, как в Киевской области разоблачили организованную группу, которая занималась незаконной реализацией наркосодержащих и сильнодействующих препаратов. К преступной схеме привлекли фармацевтов.

Также "Страна" сообщала, что полиция Киевщины накрыла нарколабораторию, которая каждый месяц сбывала психотропы на 10 миллионов гривен.