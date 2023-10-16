Командира роты охраны Ивано-Франковского областного ТЦК подозревают в фиктивном зачислении на военную службу футболистов местного клуба. Семь футболистов приняли присягу, но не служили.

Об этом сообщает МВД.

"После принятия присяги семь футболистов несли службу исключительно на бумаге. Они прогуляли 1100 дней службы, но регулярно получали финансовое обеспечение", - говорится в сообщении.

Футболисты получили 1,5 млн гривен зарплаты за почти 4 месяца.

Чиновнику вручили подозрение, ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Напомним, в августе в ГБР сообщили, что проведено около 30 обысков в военкоматах области, архивах военно-врачебных комиссий и по местам жительства фигурантов данного дела.

Ранее мы писали, что во Львовской области чиновница медико-социальной экспертной комиссии пыталась съесть взятку при задержании.

Также мы сообщили, что Нацполиция сообщила о подозрении бывшему военкому Днепропетровской области, который за полтора года вторжения РФ военком приобрел активов более чем на 8,8 миллионов гривен. Также в собственности подозреваемого и его семьи обнаружено имущество, стоимость которого значительно превышает их законные доходы.