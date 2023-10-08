Государственное бюро расследований начало расследование избиения мобилизованных в тернопольском ТЦК.

Об этом сообщается в соцсетях ведомства.

"На горячую линию теруправления ГБР во Львове поступило сообщение о том, что около полуночи 6 октября работники Тернопольского городского объединенного территориального центра комплектования и социальной поддержки, применяя физическую силу, задержали местного жителя. Нанося удары, его затолкали в автомобиль, видео этого инцидента вскоре появилось в соцсетях. Также было обнародовано видео, на котором зафиксировано, как в помещении центра два человека бьют руками мужчин, лежащих в кроватях", - сказано в посте.

В связи с этими случаями открыты уголовные производства по статье о превышении полномочий военными (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним, сегодня в сети расходится видео из Тернопольского ТЦК, где избивают мобилизованных. На кадрах мужчины лежат на кроватях, а их жестоко избивают два работника военкомата, еще три человека на это смотрят.

По факту избиения мужчин в военкомате начал проверку уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец. Кроме того, прокуратура открыла уголовное дело по поводу насилия.