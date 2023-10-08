В сети расходится видео, как сообщается, из Тернопольского ТЦК, где избивают мобилизованных.

На видео видно, как мужчины лежат на кроватях. Их избивают два работника военкомата, еще три человека на это смотрят.

В мэрии Тернополя отреагировали на видео из местного ТЦК, где избивали мобилизованных.

Мэр Сергей Надал обратился к руководству военкомата. "Есть информация, что ваши "отдельные" работники могли применять силу к нашим мобилизованным. Я настаиваю и подчеркиваю для "отдельных" работников ТЦК на корректном отношении к тернополянам, которые являются мобилизованными", - заявил он.

"Если вам известны случаи ненадлежащего или жестокого отношения при проведении мобилизационных мероприятий, срочно сообщайте в военную прокуратуру и полицию", - добавил он.

Ранее мы писали о том, что в Полтавском ТЦК пояснили, что военкомы не могут силой вручать повестки, задерживать людей и останавливать машины.

Также мы писали о том, что избивавших мужчин сотрудников военкомата Старого Самбора отпустили под домашний арест.

И о том, что на Закарпатье уволили военкома, который пьяным ударил жену военного на остановке.

Война в Украине идет уже 592-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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