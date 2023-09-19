По инциденту с избиением мужчины в ТЦК города Самбор будет проведена служебная проверка.

Об этом сообщает Львовский областной военкомат.

На время расследования военные, которые фигурируют на видео, будут отстранены от исполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств.

ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УК Украины).

Сотрудники ГБР уже находятся на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, что ранее СМИ опубликовали видео, как сообщалось, из Старосамборского районного ТЦК во Львовской области.

На видео мужчина в военной форме с пистолетом в руках избивает гражданского со словами: "За@башу на@уй", "ты не человек", "в багажник, поехали, закопаю и никто не найдет". Второй военный пытался успокоить коллегу.

Также появилось видеообращение мужчины, которого избили в ТЦК города Самбор. Он говорит, что из Харькова, его уже шестые сутки удерживают в военкомате, забрали телефон. На втором видео он уже весь в крови. Говорит, его избили, "махали стволом". Видимо, речь идет об избиении, которое попало на первое видео.

"Выручайте, убивают", - заявил мужчина.

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