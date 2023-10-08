По факту избиения мобилизованных в ТЦК Тернополя начата проверка, прокуратура открыла дело
По факту избиения мужчин в военкомате Тернополя начата проверка.
Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Украине Дмитрий Лубинец.
Он написал, что узнал об избиении мобилизованных из СМИ и соцсетей.
"Так не должно быть", - написал омбудсмен.
Также сало известно, что прокуратура открыла уголовное дело по данному факту.
"На видео, опубликованном в соцсетях, зафиксировано как работники территориального центра комплектования и социальной поддержки применяют физическую силу к двум лежащим гражданам. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причастны к противоправным действиям", - заявляет Офис генпрокурора.
Производство открыто по статье "Превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения".
Также проверку действий своих сотрудников начал сам Тернопольской ТЦК.
Ранее в сети появилось видео с избиением мобилизованных в ТЦК Тернополя. На нем видно, как на кроватях лежат мужчины и их избивают двое человек. Еще три человека наблюдают за избиением.
На это уже отреагировал мэр Тернополя Сергей Надал. Он сообщил, что обратился к руководству военкомата.
Напомним, что у главы Самборского ТЦК, где избивали и пытали мужчин, нашли недвижимость и активы не по средствам.
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