В городе Чортков Тернопольской области судья избил девушку.

Об этом "Страна" узнала из источников в правоохранительных органах.

"Происшествие случилось вечером 23 сентября. В полицию обратилась местная жительница с заявлением, что во время словесной перепалки на улице ее начал избивать судья Бережанского районного суда Василий Крамар", - рассказал источник.

Конфликт произошел возле дома пострадавшей.

"Девушка стояла на улице возле своего дома со своей собакой. Судья проходил мимо и решил, что собака должна находиться во дворе, а не бегать по улице, из-за чего схватил собаку за голову, после чего собака укусила судью за руку. Когда Крамар отпустил собаку, то нанес несколько ударов по телу хозяйки собаки",- сообщил детали инцидента источник.

В связи с нанесением умышленных побоев открыто уголовное дело. Судье грозят исправительные работы на срок до одного года.

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