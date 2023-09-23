В Коломыйском районе Прикарпатья полицейский за рулем автомобиля BMW сбил насмерть 16-летнего подростка.

О происшествии сообщила полиция Ивано-Франковской области на своей странице в Facebook.

По предварительной информации, полицейский, не находясь при служебном исполнении, вёл автомобиль марки BMW и сбил подростка на неосвещённом участке дороги.

"Авария произошла вчера, около 22:20 в селе Ценява Коломыйского района. От полученных травм 16-летний подросток погиб", - говорится в сообщении полиции.

Отмечается, что на месте ДТП водителя проверили на алкогольное опьянение. Он оказался трезвым.

По факту содеянного ГБР возбудило уголовное дело.

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