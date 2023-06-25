В Кировоградской области рядом с поселком Новгородка, произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли трое несовершеннолетних, еще трое подростков госпитализированы.

Об этом сообщает полиция Кировоградской области.

Авария произошла в ночь на 25 июня. По предварительным данным правоохранителей, за рулем автомобиля был нетрезвый полицейский одного из территориальных подразделений.

"В результате ДТП погибли три 17-летних человека: двое на месте происшествия, еще одна девушка скончалась в карете скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

Также получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения еще трое подростков.

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