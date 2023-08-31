Четырех полицейских отстранили от работы после убийства водителя, остановленного патрульными в Днепре.

Об этом сообщают источники "Українських Новин".

"Отстранены четыре работника полиции. Двое патрульных, которые непосредственно были на месте происшествия и двое их руководителей - начальник роты и начальник батальона", - сообщил собеседник издания.

Полиция проводит служебное расследование по смертельной стрельбе.

Девушку-патрульную, на которую набросился убитый мужчина, не задерживали, и в ближайшее время она будет давать показания следствию. Ей 26 лет, она служит в полиции с 2020 года.

Полицейский, который совершил выстрел, служит в полиции с 2019 года, ему 21 год. Начинал службу в должности участкового инспектора, затем пошел инспектором патрульной полиции. Его задержали.

Оба полицейских до этого никогда не попадали в конфликтные ситуации.

Напомним, что в Днепре во время конфликта был убит водитель, которого остановили за нарушение ПДД.

Мы писали о том, что бывшая супруга убитого в Днепре мужчины рассказала детали случившегося.

А также, что появилось видео с бодикамеры полицейского, застрелившего мужчину в Днепре.