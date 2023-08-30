Появилось видео момента нарушения ПДД водителем "Ягуара" в Днепре, которого потом застрелил полицейский
Появилось видео с моментом нарушения ПДД водителем "Ягуара" в Днепре, которого впоследствии застрелил полицейский.
Об этом сообщают местные паблики.
Видно, что автомобиль повернул налево с крайней правой полосы прямо перед полицейской машиной.
Та сразу последовала за нарушителем.
На стопкадре можно рассмотреть, что за рулем был именно мужчина, а не его жена, которая позже пересела на водительское место.
Напомним, что 29 августа полицейский застрелил мужчину в Днепре после конфликта.
Ранее сообщалось, что появилось фото мужчины, застреленного в Днепре патрульными.
Также сообщалось, что полицейский отстранен за превышение. Офис генпрокурора сообщил о расследовании драки и убийства водителя в Днепре.
Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.
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