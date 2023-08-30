Появилось видео с моментом нарушения ПДД водителем "Ягуара" в Днепре, которого впоследствии застрелил полицейский.

Об этом сообщают местные паблики.

Видно, что автомобиль повернул налево с крайней правой полосы прямо перед полицейской машиной.

Та сразу последовала за нарушителем.

На стопкадре можно рассмотреть, что за рулем был именно мужчина, а не его жена, которая позже пересела на водительское место.

Напомним, что 29 августа полицейский застрелил мужчину в Днепре после конфликта.

Ранее сообщалось, что появилось фото мужчины, застреленного в Днепре патрульными.

Также сообщалось, что полицейский отстранен за превышение. Офис генпрокурора сообщил о расследовании драки и убийства водителя в Днепре.

Война в Украине идет уже 553-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 30 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня.

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