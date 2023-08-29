Патрульный полицейский, застреливший в Днепре мужчину, задержан "по факту превышения служебных полномочий".

Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

Ведомство пишет, что по факту произошедшего ведётся следствие, в настоящий момент выясняются все обстоятельства инцидента.

Напомним, появилось видео расстрела полицейскими мужчины в Днепре. На записи видно, как полицейские силой пытаются вытянуть из машины с водительского кресла женщину, но она упирается и кричит, что ей больно.

Пока камера снимает борьбу копов и женщины под нецензурные комментарии операторов, из машины выходит мужчина. Он подбегает к полицейским сзади и начинает оттягивать их от женщины. Они брызгают в него из баллончика. Затем видно, как один из патрульных полицейских падает на землю, достает пистолет и прицеливается, после чего слышны выстрелы.

Дальше мужчина из автомобиля уже лежит на земле, а его дети, которые ведут съемку, кричат.

Ранее мы публиковали первые подробности расстрела полицейскими мужчины в Днепре. Как сообщили нам очевидцы на месте событий, авто остановили полицейские.

"В машине были дети. Мужчина вступил в конфликт с полицейскими, один из них уже лежа выстрелил в него", - сказал один из них.