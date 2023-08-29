"Стране" стали известны подробности инцидента в Днепре, в результате которого погиб мужчина.

Как сообщили нам очевидцы на месте событий, авто остановили полицейские.

"В машине были дети. Мужчина вступил в конфликт с полицейскими, один из них уже лежа выстрелил в него", - говорит очевидец.

По данным местных пабликов, мужчина был на "Ягуаре". Во время разговора у водителя с правоохранителями произошел конфликт.

В результате драки один из полицейских применил табельное огнестрельное оружие. От полученных огнестрельных ранений мужчина погиб на месте.

Он отметил, что патрульный трижды выстрелил в мужчину.

Ранее мы приводили первые детали об убийстве мужчины и видео с места происшествия.

А в июле мы писали, что в центре Ровно мужчина застрелил бойца теробороны, пытавшегося помешать грабежу пункта обмена валют. Убийца скрылся, на его поиски бросилась вся полиция Ровенщины. Когда его поймали, оказалось, что это полицейский из соседней области.