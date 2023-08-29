В сети появилось видео расстрела полицейскими мужчины в Днепре.

Ролик, снятый несовершеннолетними пассажиром автомобиля, в котором сидел впоследствии убитый человек, публикуют местные телеграм-каналы.

На записи видно, как полицейские силой пытаются вытянуть из машины с водительского кресла женщину, но она упирается и кричит, что ей больно.

Пока камера снимает борьбу копов и женщины под нецензурные комментарии операторов, из машины выходит мужчина. Он подбегает к полицейским сзади и начинает оттягивать их от женщины. Они брызгают в него из баллончика. Затем видно, как один из патрульных полицейских падает на землю, достает пистолет и прицеливается, после чего слышны выстрелы.

Дальше мужчина из автомобиля уже лежит на земле, а его дети, которые ведут съемку, кричат.

Ранее мы приводили первые подробности происшествия в Днепре. Очевидцы рассказывали, что мужчина напал на патрульную полицейскую и начал ее избивать, после чего стал бить ее напарника.

Затем мы писали, что патрульный полицейский трижды выстрелил в мужчину.