Появились уже две версии в истории с расстрелом автомобиля в Одессе, в котором погибли мужчина и женщина, а еще один человек получил ранения.

По одной из них, одесский спортсмен Руслан Умаров расстрелял автомобиль, в котором ехали его жена Елена Мишина, работавшая директором оптового рынка, и ее любовник Анатолий Арабаджи, ранее судимый за разбой.

Умарова также ранили в перестрелке, и сейчас он находится в больнице.

Другую версию рассказала девушка, представившаяся дочерью погибшей женщины.

Она заявляет, что ее мать не жила с Русланом больше года, что он намеренно не давал ей развод и постоянно угрожал ей.

Также она сообщает, что в машине был не любовник, а охранник, которого его мама наняла для защиты от того самого Руслана, что их застрелил.

В качестве доказательства девушка предоставила видео, на котором Умаров рассказывает, что появившийся у ее матери охранник ничем ей не поможет.

Напомним, версию о том, что якобы случившаяся стрельба - бытовое преступление - муж увидел жену с любовником и расстрелял обоих - выдвигали местные Telegram-каналы.

Полиция сообщает лишь, что "предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками".

Ранее мы рассказывали, что в Днепре задержали полицейского, который в невменяемом состоянии устроил стрельбу в центре города.

А в Киеве местный житель хотел застрелить обидчика на улице из травмата, но промахнулся и попал в случайную прохожую.