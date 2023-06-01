В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри. Они оба скончались, еще один человек ранен.

Сперва фото и видео с места происшествия опубликовали местные телеграм-каналы, а позже сообщила и одесская полиция. Подробности пока неизвестны.

Сперва сообщалось только о смерти женщины, но позже стало известно, что в карете скорой помощи скончался и мужчина.

Обстоятельства происшествия выясняются, но в местных телеграм-каналах уже звучит версия, якобы случившаяся стрельба - бытовое преступление: муж увидел жену с любовником и расстрелял обоих.

Полиция сообщает лишь, что "предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками".

До этих событий "Страна" сообщала как в Луцке сотрудник Волынской ОВА выстрелил в волонтёра из автомата Калашникова. В ходе проведения обыска в доме Шульгана, изъят автомат АКС 74, 119 патронов, 4 магазина к автомату. Шульган задержан открыто уголовное дело по статье 296 - хулиганство.

Ранее житель Киева ударил ногой собаку соседа, а потом выстрелил её хозяину в затылок из пистолета с глушителем.