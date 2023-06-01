В Одессе двух людей расстреляли в автомобиле. Паблики пишут об убийстве из-за измены жены. Фото
В Одессе расстреляли автомобиль с мужчиной и женщиной внутри. Они оба скончались, еще один человек ранен.
Сперва фото и видео с места происшествия опубликовали местные телеграм-каналы, а позже сообщила и одесская полиция. Подробности пока неизвестны.
Сперва сообщалось только о смерти женщины, но позже стало известно, что в карете скорой помощи скончался и мужчина.
Обстоятельства происшествия выясняются, но в местных телеграм-каналах уже звучит версия, якобы случившаяся стрельба - бытовое преступление: муж увидел жену с любовником и расстрелял обоих.
Полиция сообщает лишь, что "предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками".
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