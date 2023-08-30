Была установлена личность мужчины, застреленного полицейским во время драки сегодня в Днепре.

Его фото с личными данными было опубликовано в Телеграм-канале полиции города Днепр.

Погибшим оказался местный 39-летний житель Джумбери Силогава.

У мужчины было двое детей, фото с которыми он выкладывал в соцсетях.

Ранее в сети появилось видео конфликта между полицейскими и водителем машины Jaguar в Днепре.

На записи видно, как сначала полицейские силой пытаются вытянуть из машины с водительского кресла женщину, но она упирается и кричит, что ей больно.

Пока один из двоих детей, находившихся на заднем сиденьи, снимает борьбу полицейских и женщины, из машины с другой стороны выходит мужчина. Он подбегает к полицейским сзади и начинает оттягивать их от женщины. Они брызгают в него из баллончика. Затем видно, как один из патрульных падает на землю, достаёт пистолет и прицеливается, после чего слышны выстрелы.

Дальше мужчина из автомобиля уже лежит на земле, а его дети, которые ведут съемку, кричат.

Мы также сообщали, что Офис генпрокурора заявил о расследовании драки с убийством водителя в Днепре. На данный момент полицейский, стрелявший в погибшего, отстранён за превышение полномочий.