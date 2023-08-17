В Белгород-Днестровском Одесской области полицейский дважды переехал 81-летнюю женщину во дворе жилого дома и оставил ее умирать на лавочке.

Видео публикует Государственно бюро расследований, а подробности сообщает полиция Одесской области.

Выезжая со двора своего дома задним ходом, полицейский дважды совершил наезд на пожилую женщину.

В салоне была его супруга, тоже полицейская. Вместе они положили пострадавшую на лавочку и уехали. Паблики пишут, что при этом они вызвали скорую.

В больнице пожилая женщина умерла.

Полицейский-водитель задержан, его супруга отстранена от исполнения служебных обязанностей.

Напомним, 26 мая на блокпосту в Киеве произошло смертельное ДТП. Судья Алексей Тандыр, который по данным СМИ освобождал от ответственности других пьяных водителей, сбил военнослужащего НГУ Вадима Бондаренко, находясь подшофе.

Бондаренко скончался на месте от полученных травм. По ходатайству прокуратуры Тандыру была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, которое продлили до 26 августа 2023 года.

Также мы писали, что под Киевом полицейская сбила насмерть военного на блокпосту, двигаясь на скорости больше 100 км\час.