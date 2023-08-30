Появилось видео с бодикамеры полицейского, снятое на месте стрельбы в Днепре, где патрульный вчера убил мужчину.

Ролик опубликовала патрульная полиция в Фейсбуке.

На нем патрульный подходит к "Ягуару" нарушителя и говорит, что тот на перекрестке Нигояна и Мазепы совершил поворот налево из крайней полосы. Причем за рулем сидит спутница водителя, хотя на кадрах с дорожных камер авто ведет мужчина. Женщина спокойно интересуется, считается ли это нарушением и попало ли оно на дорожную камеру. Полицейский спокойно ей отвечает: "Да".

Потом видео явно обрезано и на следующем кадре рядом с "Ягуаром" уже стоит Джумбери Силогава. Патрульный кому-то рассказывает о нарушении ПДД (скорее, по телефону). В следующий момент к происходящему подключается женщина-патрульная. Силогава и его спутница разговаривают с ней на повышенных тонах и используя нецензурную брань. Патрульная объясняет, что водитель не выполняет законные требования полиции и может быть задержан. Она держится спокойнее людей из "Ягуара", но возмущается, что с ней разговаривают матом.

Затем в видео опять заметен монтаж, и на новых кадрах уже запечатлена потасовка у машины, из которой копы пытаются вытащить спутницу Силогавы, а ему приказывают оставаться на месте.

Потом камера прыгает и вращается, из чего понятно, что полицейского перебросили и швырнули на землю. В финале раздаются роковые выстрелы.

На последних секундах патрульный говорит напарнице: "Он тебе, бл@дь, разбил лицо, Настя".

Ранее мы публиковали кадры самого момента убийства Джумбери Силогавы.

Также мы приводили слова его бывшей жены. Она объяснила, что экс-супруг вез отдыхать на море их общих детей и женщину, из-за которой Силогава с ней развелся.