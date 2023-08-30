"Страна" поговорила с бывшей супругой Джумбери Силогавы, которого вчера в Днепре на улице застрелил полицейский.

Наталья Силогава в комментарии "Стране" сообщила, что её экс-супруг ехал с детьми на море, а рядом с ним в машине была женщина, из-за которой они развелись.

"В марте мы развелись. Жили вместе с 17 лет, сейчас мне 36 лет. Меня в этой машине не было, рядом с ним ехала женщина, из-за которой мы развелись. Они ехали на море в Николаевскую область", — сказала Наталья.

Она также рассказала, в каком состоянии сейчас их дети, которые стали свидетелями смерти собственного отца.

"Дети держатся. Они очень любили отца, я их никогда против него не настраивала, несмотря на то, что мы развелись", — отметила она.

Кроме этого, она сообщила, связывался ли с ней кто-то из полиции.

"Со мной никто не связывался, это бессмысленно, мне не нужны никакие беседы. Мужа не вернуть, у моих детей больше нет отца. Пусть по закону все как будет, так будет. У меня есть претензии к полицейскому, который попросил у моего сына видео и потом выложил его в местный телеграм-канал", — сказала женщина.

Между тем резонансное убийство в Днепре прокомментировал глава МВД Игорь Клименко.

"Смерть – это всегда горе. Но в событиях в Днепре нужно разобраться объективно. Продолжается следствие, которое должно дать ответы на основные вопросы. Однако есть вещи очевидные. Если граждане хотят жить в правовом государстве, они сами должны соблюдать законодательство, вести себя в соответствии с установленными нормами и однозначно не бить полицейских. Более того, учить законопослушанию своих детей", - заявил министр.

Ранее мы приводили видео момента нарушения ПДД водителем "Ягуара" в Днепре, которого потом застрелил полицейский.

Также мы публиковали кадры самого момента убийства Джумбери Силогавы.