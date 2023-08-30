Появилось расширенное видео с двух нагрудных камер патрульных Днепра, снявших инцидент с момента остановки автомобиля, развитие конфликта и применением полицейского оружия. Хронометраж ролика составляет восемь с половиной минут.

Видео опубликовали "Схемы".

Ранее патрульная полиция обнародовала более короткое видео.

В длинной версии патрульные общаются с женщиной, сидящей за рулем автомобиля. Они объясняют, что машину остановили из-за нарушения ПДД, просят показать документы и "не спорить с решением полиции". Из "Ягуара" к патрульным выходит мужчина, который сходу начинает говорить в агрессивной форме.

"Грамоту тебе свою покажу, на@уй, как я ездил волонтерил. Какого @уя ты меня остановила?" - говорит мужчина патрульной.

Патрульная отвечает, что общается не с ним, а с женщиной, которая была на момент остановки за рулем. Тот реагирует: "А чего ты хочешь от меня? Секса? Я тебе не дам, у меня женщина, на@уй, и двое детей, @лядь".

Патрульные расценивают его действия как препятствование из работе и требуют, чтобы мужчина отошел "на 20 метров".

На что он говорит: "Я сейчас вызову адвоката, тебе будет @изда". После чего кому-то звонит и в ходе беседы по несколько раз переспрашивает одно и то же у патрульных.

Через несколько минут мужчина говорит женщине: "Включай заднюю скорость, поехали", несмотря на требование полицейских оставаться на месте. В этот момент патрульная пытается открыть водительскую дверь и приказывает не продолжать движение. Ее напарник говорит, что задерживает нарушителей.

Затем стражи порядка вытаскивают женщину из-за руля. Та кричит, что ей больно и что она беременная. В ответ полицейские, вытягивая ее за руки и ноги, несколько раз приказывают: "Выйди из машины, последнее предупреждение". Женщину кладут на землю.

Впоследствии опять в кадре появляется мужчина, полицейский кричит ему: "Не подходи". Далее завязывается потасовка, полицейский падает, после чего раздаются звуки трех выстрелов.

Ранее патрульная полиция опубликовала видео с нагрудных полицейских камер продолжительностью три минуты.

Правоохранители готовят подозрение женщине, сидевшей за рулем.