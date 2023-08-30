Правоохранители готовят подозрение женщине, которая была за рулем на момент остановки авто полицией в Днепре.

Об этом сообщают "Схемы".

Подозрение готовится по статье 348 УК Украины о посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Женщина, которой готовят подозрение, – это гражданская жена убитого.

Между тем в крови и моче застреленного полицейским в Днепре Джумбери Силогавы обнаружили алкоголь. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным источника, уровень алкоголя в крови погибшего составил 2,48 промилле, в моче - 2,78 промилле. Это показывает, что мужчина выпил примерно бутылку водки.

Ранее мы публиковали видео с бодикамеры полицейского, снятое на месте стрельбы в Днепре.

Также мы приводили слова бывшей жены Джумбери Силогавы. Она объяснила, что экс-супруг вез отдыхать на море их общих детей и женщину, из-за которой Силогава с ней развелся.