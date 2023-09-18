В Немирове Винницкой области 24-летний паломник-хасид на автомобиле насмерть сбил девушку на пешеходном переходе. Его задержали.

Об этом "Стране" сообщили источники в правоохранительных органах.

Происшествие случилось 14 сентября в 21:00. Гражданин Израиля, управляя арендованным автомобилем Skoda Ocatavia A7 и на пешеходном переходе сбил 24-летнюю местную жительницу Алину С. Девушка переходила дорогу по пешеходному переходу. В машине также находилось еще двое пассажиров, все они допрошены. Предварительный результат экспертизы установил, что водитель превысил скоростной режим",- рассказывает источник.

Хасида на месте проверили на состояние алкогольного обоняния, тест показал отрицательный результат.

"Также у водителя были изъяты образцы крови, чтобы провести тест на состояние наркотического опьянения. На данный момент гражданин Израиля задержан. Про его задержание сообщено посольству Израиля. Паломнику-хасиду грозит до восьми лет лишения свободы",- говорит источник.

Опубликовано фото погибшей девушки и видео ДТП.

Напомним, что с 12 по 19 сентября паломники-хасиды в Украине отмечали еврейский Новый год - Рош ха-Шана.

Мы писали о том, что в Умань на празднование Рош ха-Шана приехали более 32 тысяч паломников-хасидов.

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