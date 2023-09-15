В Умани у паломников-хасидов завершился общий молебен, после которого они начали праздновать еврейского наступление Нового года. Официально Рош ха-Шана наступит в 18:54, паломники празднуют начало 5784 года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

В этом году в Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана кроме хасидов прибыли израильские правоохранители.

Как рассказала "Стране" исполнительный директор Фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая, израильские полицейские проводят совместное патрулирование с украинскими полицейскими.

"Их функции - это коммуникация между паломниками и украинскими правоохранителями для урегулирования спорных ситуаций", - говорит Рыбницкая.

Ранее "Страна" рассказывала о начале общей молитвы хасидов у могилы основателя Брацлавского хасидизма рабби Нахмана. Это основная молитва перед началом иудейского Нового года.

Мы также писали, что квартал в Умани, где собрались хасиды, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, уже начал утопать в мусоре. Также традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза.