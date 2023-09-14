В город Умань Черкасской области прибыли уже около 22-х тысяч паломников-хасидов на празднование Рош-ха-Шана - иудейского Нового года.

Такие данные по состоянию на утро четверга, 14 сентября, привел глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец в своем Telegram-канале.

"На утро в город уже прибыли около 22-х тысяч паломников. Преимущественно из Израиля, США и ряда европейских стран", - говорится в сообщении.

Табурец призвал приезжих и местных жителей быть максимально бдительными, реагировать на воздушные тревоги, соблюдать правила безопасности и не поддаваться на вражеские манипуляции.

По его словам, "ситуация в Умани стабильная и контролируемая. Наши силы безопасности и обороны работают в усиленном режиме. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские".

Напомним, что в этом году Рош-ха-Шана отмечается с 15 по 17 сентября.

На днях премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил паломников об опасности поездки в Умань.

Мы подробно рассказывали о значении и символах празднования еврейского Нового года и о важности для хасидов посещения Умани.