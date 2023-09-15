В Умань на празднование еврейского Нового года - Рош-ха-Шана - приехали более 32-х тысяч паломников-хасидов.

Об этом "Стране" сообщила Ирина Рыбницкая, исполнительный директор Фонда "Историко-культурный центр города Умань".

В городе значительно усилили меры безопасности, сразу на въезде установили блокпост, на котором досматривают всех, кто заезжает в город.

Практически на каждом перекрестке дежурят сотрудники полиции и солдаты Национальной гвардии.

В этом году Рош-ха-Шана отмечается с 15 по 17 сентября.

Накануне сообщалось, что в Умань приехали 22 тысячи хасидов. Вместе с украинскими правоохранителями службу в микрорайоне паломничества уже несут израильские полицейские.

Также публиковались фото и видео Умани, наводненной паломниками-хасидами.

Отметим, что в Умани на иудейский Новый год действует особый режим передвижения и ограничения на продажу алкоголя и пиротехники.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил паломников об опасности поездки в Умань.

Мы подробно рассказывали о значении и символах празднования еврейского Нового года и о важности для хасидов посещения Умани.