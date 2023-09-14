В Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана прибыли десятки тысяч паломников-хасидов.

"Страна" публикует фото и видео улиц города, заполненных приезжими паломниками.

Еще вчера в Умань на празднование еврейского Нового года приехали около 11 тысяч хасидов, о чем "Стране" сообщила исполнительный директор Фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая. Она рассказала, что паломники уже готовятся к празднику, покупают продукты, воду. При этом все проходит гладко, никаких конфликтных ситуаций не было.

"На нашу горячую линию если звонят, то больше по организационным вопросам: кто-то потерял свой багаж, кто-то уточняет условия ношения паспорта и другие ограничения. Но каких-то критичных вопросов не возникает. Паломники быстро проходят контроль в Умани и быстро могут попасть в зону паломничества. Поскольку они долгое время находятся в дороге, для них это очень важно", - сообщила Рыбницкая.

А сегодня она заявила, что по состоянию на утро в городи прибыли уже более 22 тысяч человек. Преимущественно это гости из Израиля, США и некоторых европейских стран.