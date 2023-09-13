В Умань на празднование еврейского Нового года Рош ха-Шана приехали уже более 11 тысяч хасидов.

Об этом "Стране" сообщила исполнительный директор Фонда "Историко-культурный центр города Умань" Ирина Рыбницкая.

"На сегодня по официальным данным от райадминистрации прибыли более 11 тысяч человек. И они продолжают прибывать. Паломники уже готовятся к празднику, покупают продукты, воду", — сказала "Стране" Ирина Рыбницкая.

По ее словам, все проходит гладко, никаких конфликтных ситуаций не было.

"На нашу горячую линию если звонят, то больше по организационным вопросам: кто-то потерял свой багаж, кто-то уточняет условия ношения паспорта и другие ограничения. Но каких-то критичных вопросов не возникает. Паломники быстро проходят контроль в Умани и быстро могут попасть в зону паломничества. Поскольку они долгое время находятся в дороге, для них это очень важно", - добавила Рыбницкая.

Ранее мы рассказывали, как Умань готовится к паломничеству хасидов на иудейский Новый год в условиях войны. В этом году в Умани на Рош ха-Шана ожидают больше паломников-хасидов, чем в 2022 году, несмотря на продолжающуюся войну.

Также "Страна" сообщала, что еврейский Новый год в Умани пройдет без имитирующих оружие игрушек и пиротехники.