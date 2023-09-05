Президент России Владимир Путин снова вспомнил о еврейском происхождении Владимира Зеленского.

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея и прикрывают таким образом героизацию нацизма. Это отвратительно", - заявил Путин журналистам после заседания оргкомитета "Победа".

В июне Путин уже называл Зеленского "позором еврейского народа".

"У меня много друзей евреев. Они говорят: Зеленский не еврей, он позор еврейского народа", - заявил Путин и добавил, что так называемая "денацификация Украины" остаётся "одной из ключевых задач" российской "СВО".

Зеленский в ответ на это назвал Путина "вторым королем антисемитизма".

"Как будто он не до конца понимает свои слова. Извините, но он как будто второй король антисемитизма после Гитлера. Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", - сказал Владимир Зеленский.

Ранее глава российского МИД Лавров заявил о "еврейской крови" у Гитлера, отвечая на вопрос о Зеленском. Израиль вызвал посла России.