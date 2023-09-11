Спасатели усилят меры безопасности во время празднования Рош ха-Шана в Умани
Спасатели будут обеспечивать усиленные меры безопасности во время празднования еврейского праздника Рош ха-Шана в Умани.
Об этом сообщает ГСЧС Украины.
Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в местах сбора паломников будут дежурить спасатели и спецтехника. Начнут работу пожарные, водолазные, химические и спасательные посты. Дежурство будут нести и медики ГСЧС.
В это же время спасатели будут осуществлять информационно-разъяснительную работу среди паломников-хасидов и жителей микрорайона.
Напомним, в период с 12 по 19 сентября, в Умани хасиды-паломники будут праздновать Рош ха-Шана, 5784-й Новый год по иудейскому календарю.
Ранее сообщалось, что в Умани на иудейский Новый год будет действовать особый режим передвижения и ограничения на продажу алкоголя и пиротехники.
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