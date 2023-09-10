В Тернополе масштабный пожар на одном из предприятий. Примерная площадь возгорания составляет около 9000 квадратных метров.

Об этом сообщает ГСЧС.

Спасателей пришлось вызывать даже из Ровно. Горящее здание, по заявлениям пожарных, заполнено пенопластом.

"По состоянию на 05.45 спасателям удалось локализовать пожар, ликвидация продолжается", - говорится в сообщении.

Пострадавших в результате пожара нет, причины пожара устанавливаются.

Местные СМИ пишут, что рядом с местом пожара закрыли заправки.

Ранее мы писали, что в результате возгорания сухой травы в Черниговской области погиб пожилой мужчина, с ожогами госпитализирована женщина.

Также мы рассказывали, что в Николаевской области ликвидировали масштабный пожар на территории Андреевского лесничества. Площадь, охваченная огнем составляла 40 гектаров, из которых 5 гектаров верховой и 35 низовой территории.

Кроме того, в начале августа горели леса в окрестностях неподконтрольной Украине Новой Каховки в Херсонской области. На видео, снятом из проезжающей по дороге машины, можно заметить, что большие участки леса затянуты белым дымом, а в некоторых местах виден огонь.