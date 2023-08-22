В Николаевской области ликвидировали масштабный пожар на территории Андреевского лесничества.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

Площадь, охваченная огнем составляла 40 гектаров, из которых 5 гектаров верховой и 35 низовой территории.

"Возгорание возникло вчера, 21 августа. К тушению от ГСЧС привлекались 120 пожарных, 20 единиц спецтехники. Также работали лесники и помогало местное население", - говорится в сообщении.

Порывистый ветер способствовал быстрому распространению пламени.

В настоящее время спасатели и лесничие продолжают ликвидировать отдельные ячейки тления, а также осуществляют мониторинг обстановки. Причина пожара устанавливается.

Ранее мы писали, что в начале августа горели леса в окрестностях неподконтрольной Украине Новой Каховки в Херсонской области. На видео, снятом из проезжающей по дороге машины, можно заметить, что большие участки леса затянуты белым дымом, а в некоторых местах виден огонь.

Также мы сообщали, что в мае под Киевом начался сильный лесной пожар. В ГСЧС заявляют, что в области сейчас обостряется ситуация и происходит все больше пожаров в природных экосистемах.