В захваченном россиянами Симферополе возник мощный пожар на территории воинской части.

Об этом пишут местные телеграм-каналы.

Советник "главы Крыма" Олег Крючков уже заявил, что пожар на военном объекте в Симферополе - "обычное бытовое возгорание".

Так он прокомментировал видео дыма, что было снято местными жителями и распространилось через телеграм-каналы.

"Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - заявил Крючков.

Ранее мы сообщали о сильном пожаре в Мариуполе. Были сведения, что это партизаны подожгли военную базу россиян - советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко завлял, что силы сопротивления ликвидировали базу оккупантов путем поджога.

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