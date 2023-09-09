В Симферополе возник мощный пожар на территории воинской части. Видео
В захваченном россиянами Симферополе возник мощный пожар на территории воинской части.
Об этом пишут местные телеграм-каналы.
Советник "главы Крыма" Олег Крючков уже заявил, что пожар на военном объекте в Симферополе - "обычное бытовое возгорание".
Так он прокомментировал видео дыма, что было снято местными жителями и распространилось через телеграм-каналы.
"Работают два пожарных автомобиля. Пожар локализован", - заявил Крючков.
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