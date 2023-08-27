В оккупированном Бердянске горит завод, куда россияне свозили технику - Федоров
В оккупированном Бердянске сообщают о сильном пожаре. Местные паблики пишут, что горит в районе завода "Дормаш".
Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что начался большой пожар в цеху, куда россияне свозили технику.
"На этот раз сильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации – на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - написал Федоров.
На захваченных территориях Запорожской области заявляют, что это горит промышленный мусор, и прилетов не было.
Напомним, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.
Ранее сообщалось, что российские войска продолжают завозить в Мелитополь военную технику, которая следует на Запорожскую линию фронта как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.
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