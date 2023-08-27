В оккупированном Бердянске сообщают о сильном пожаре. Местные паблики пишут, что горит в районе завода "Дормаш".

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что начался большой пожар в цеху, куда россияне свозили технику.

"На этот раз сильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации – на территории одного из предприятий. Звуков взрывов местные не слышали, однако накануне видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", - написал Федоров.

На захваченных территориях Запорожской области заявляют, что это горит промышленный мусор, и прилетов не было.

Напомним, Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении.

Ранее сообщалось, что российские войска продолжают завозить в Мелитополь военную технику, которая следует на Запорожскую линию фронта как по объездным дорогам, так и по центральным улицам.

Война в Украине идет уже 550-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 августа 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.