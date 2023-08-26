Сегодня днем в российском Кемерово загорелся большой склад пиротехники. Сообщается, что из-за пожара конструкции не выдержали, здание обрушилось.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

По словам очевидцев, пожар сопровождается взрывами фейерверков, которые слышны по всему городу.

Огнем охвачена площадь около 750 кв. м, в российском МЧС заявили, что пожар удалось локализовать.

Также проверяется информация, что кроме пиротехники на складе хранили газовые баллоны.

Напомним, 9 августа в Подмосковье произошел взрыв на территории завода, где производят прицелы. Взрыв произошел на складе пиротехнических изделий на территории оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. Сам завод, на территории которого произошел взрыв, производит военную технику спецназначения. На месте взрыва нашли тела 10 человек.

Также мы сообщали, что под Дмитровом Московской области возник масштабный пожар. По данным журналистов, горит фабрика по производству спортивных товаров "Леко". Пожар начался в поселке Синьково под Дмитровом в магазине спортивного инвентаря, затем огонь распространился на расположенное рядом здание фабрики.