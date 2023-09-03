В воскресенье, 3 сентября, в российском Санкт-Петербурге начался масштабный пожар на нефтебазе в Красногвардейском районе.

Об этом сообщают российские СМИ.

Горит нефтебаза "Ручьи", во время пожара раздаются взрывы. В СМИ пишут, что загорелась заправочная цистерна.

В МЧС РФ заявляют, что возгорание происходит в ангаре площадью 800 квадратных метров.

Информации о пострадавших пока нет.

Ранее мы писали о лесном пожаре в российском курортном городе Геленджик.

Перед этим в Новороссийске, где расположен Черноморский флот РФ, сообщали о сильном пожаре. По словам российских соц.сетей, на складе загорелись деревянные паллеты с машинным маслом на площади 1300 квадратных метров. Побережье обволокло чёрным дымом, были слышны хлопки.

Мы также сообщали о масштабном пожаре в Курчатове Курской области РФ. СМИ писали, что это загорелась крыша жилой многоэтажки. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.

Война в Украине идет уже 557-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2023 года в онлайне.

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