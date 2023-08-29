В Сети появились видео-записи лесного пожара в российском курортном городе Геленджик.

Видео публикуют местные Телеграм-каналы, российские журналисты сообщают, что пожар продолжает усиливаться.

По имеющейся информации, по месту чрезвычайного происшествия уже развернули операционный штаб. Для тушения с воздуха задействованы вертолёты Ми-8, но ночью им запрещено работать.

Также сообщается, что тушение пожара затрудняют порывы ветра до 30 м/с.

Перед этим в Новороссийске, где расположен Черноморский флот РФ, сообщали о сильном пожаре. По словам российских соц-сетей, на складе загорелись деревянные паллеты с машинным маслом на площади 1300 квадратных метров. Побережье обволокло чёрным дымом, были слышны хлопки.

Ранее стало известно о сильном пожаре в Мариуполе. Украинские паблики пишут, что партизаны подожгли военную базу россиян. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что силы сопротивления ликвидировали базу оккупантов путем поджога.

Мы также сообщали о масштабном пожаре в Курчатове Курской области РФ. Тамошние СМИ пишут, что это загорелась крыша жилой многоэтажки, возгорание сильное. Площадь пожара составила 60 квадратных метров.