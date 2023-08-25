В американском штате Луизиана на нефтеперерабатывающем заводе компании Marathon Petroleum в городе Гэрривилл начался крупный пожар, охвативший хранилище нефтепродуктов.

Об этом пишут западные издания.

Очевидцы, находившиеся на месте происшествия, рассказали, что видели большое количество дыма над нефтеперерабатывающим заводом, который быстро рос и темнел.

Сообщается, что городские власти объявили эвакуацию населения, проживающего в радиусе трех километров от места возгорания, а сам пожар уже видно из космоса. Экстренные службы пытаются бороться с огнем и делают замеры воздуха.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, недавно в американском городе Альбукерке загорелся склад с пластиком. На десятки метров в небо над местом возгорания поднимался густой черный дым, также были видны языки пламени.

А весной в американском Ричмонде потушили мощный пожар на заводе по переработке отходов. Власти сразу не отменили распоряжение об эвакуации двух тысяч жителей из полумильной зоны и предупредили, что "дым, сажа и запах горелого пластика" сохранятся еще несколько дней.