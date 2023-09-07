Треть территории Украины заминирована, сообщил представитель ГСЧС Николай Дидык. Сюда входит и акватория Украины.

Обследовать удалось уже более половины площадей - 93 тыс. га территории и 7,5 акватории.

С начала вторжения от мин и взрывчатки были ранены 498 человек, 242 погибли, в том числе 13 детей.

Ранее вице-премьер Верещук озвучивала оценку, что такими темпами Украине потребуется 70 лет и 40 млрд долларов, чтобы разминировать всю территорию.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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