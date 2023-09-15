Рош-ха-Шана - это важный праздник для всех евреев, независимо от их вероисповедания и принадлежности к какой-либо ветви иудаизма. Это время для размышлений, молитв и надежд на лучшее будущее.

Рош-ха-Шана, или еврейский Новый год, отмечается два дня подряд, в новолуние осеннего месяца тишрей, с 15 по 17 сентября 2023 года. С этого времени начинается отсчет дней нового еврейского года.

В иудаизме Рош-ха-Шана - это не только начало нового года, но и время для размышлений о прошлом году и планирования будущего. В этот день евреи просят у Бога прощения за свои грехи и молятся о благословении в новом году.

Традиции и обычаи Рош-ха-Шана

Традиции празднования Рош-ха-Шана разнообразны, отражают его духовное и религиозное значение. Вот некоторые из них:

В этот день евреи посещают синагогу и молятся. В центре богослужения - чтение книги Теилим (Псалтири) и чтение Торы (Пятикнижия Моисея);

Принято строить шук - временное укрытие из веток и листьев. Шука символизирует изгнание из Эдема и возвращение в рай;

Слушают симха-тоф - пение специального молитвенного гимна, который повествует о величии Бога и его любви к людям;

В синагогах звучит шофар - специальный музыкальный инструмент, сделанный из рога животного. Звук шофара символизирует трубный глас Бога, призывающий людей к покаянию;

Принято устраивать семейную трапезу, на столе обязательно присутствуют особые блюда, символизирующие различные пожелания на новый год.

Что готовят на еврейский Новый год

На столе в Рош-ха-Шана обязательно присутствуют следующие блюда:

Яблоки с медом. Яблоки символизируют жизнь, а мед - сладость и благословение.

Рыба - плодородие и процветание.

Овощи и фрукты - символы плодородия и богатства.

Виноград - радость и счастье.

Кишкель - это традиционное еврейское блюдо из желудка животного, сваренного в желе. Означает связь между прошлым и будущим.

Что можно и нельзя делать на еврейский Новый год

В Рош-ха-Шана есть некоторые запреты, которые соблюдают многие евреи. К ним относятся:

Нельзя заниматься тяжёлой работой;

Запрещено стричься и красить волосы;

Под запретом секс;

Нельзя ссориться и выяснять отношения.

Рош-ха-Шана в Умани

В Умани, расположенном на Украине, в Рош-ха-Шана ежегодно собирается большое количество хасидов из разных стран мира. Они приезжают, чтобы поклониться могиле цадика Баал-Шем-Това, основателя хасидизма.

В Умани в Рош-ха-Шана проходят массовые моления и праздничные мероприятия. Хасиды надевают праздничные одежды и танцуют в синагоге и на улицах города.

"Страна сообщала, что хасиды уже прибыли на празднование Рош-ха-Шана в Умань.

Как город готовится к паломничеству хасидов в условиях войны - в нашем материале.