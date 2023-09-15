У могилы Рабби Нахмана в Умани в 12:00 началась общая молитва паломников-хасидов. Это основная молитва перед началом иудейского Нового года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Журналистов внутрь пускают только в сопровождении полицейских, так как хасиды агрессивно реагируют на посторонних людей.

Подготовка к празднованию Рош-ха-Шана идет полным ходом, хасиды готовят барана на убой (видео), чтобы изготовить из его рога шафар, который используется в обрядах.

Напомним, в этом году в Умань на празднование Рош-ха-Шана приехали более 32-х тысяч паломников-хасидов. В городе значительно усилили меры безопасности, сразу на въезде установили блокпост, на котором досматривают всех, кто заезжает в Умань.

Отметим, что в Умани на иудейский Новый год действует особый режим передвижения и ограничения на продажу алкоголя и пиротехники.

Недавно премьер Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил паломников об опасности поездки в Умань.

"Страна" подробно рассказывала о значении и символах празднования еврейского Нового года и о важности для хасидов посещения Умани.

Также мы публиковали фото и видео Умани, наводненной паломниками-хасидами.