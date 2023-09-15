Квартал в Умани, где собрались хасиды, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, уже начал утопать в мусоре.

На кадрах можно увидеть, что одна из улиц, на которой проходят гуляния хасидов заполнилась мусором.

Традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза. Например, небольшая пицца стоит 20 долларов, поллитровая бутылка воды — около трех долларов.

Но практически нигде на товарах нет ценников.

Ранее мы публиковали фото и видео у могилы рабби Нахмана в Умани, где началась общая молитва хасидов.

Также были опубликованы съемки празднования Рош ха-Шана в Умани, куда в 2023 году приехали более 32 тысяч паломников-хасидов.

Война в Украине идет уже 569-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2023 года в онлайне.

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