Горы мусора и подорожавшие в три раза продукты. Как хасиды отмечают Рош ха-Шана в Умани
Квартал в Умани, где собрались хасиды, чтобы отпраздновать Рош ха-Шана, уже начал утопать в мусоре.
На кадрах можно увидеть, что одна из улиц, на которой проходят гуляния хасидов заполнилась мусором.
Традиционно на время приезда паломников цены на продукты в Умани подскочили примерно в три раза. Например, небольшая пицца стоит 20 долларов, поллитровая бутылка воды — около трех долларов.
Но практически нигде на товарах нет ценников.
Ранее мы публиковали фото и видео у могилы рабби Нахмана в Умани, где началась общая молитва хасидов.
Также были опубликованы съемки празднования Рош ха-Шана в Умани, куда в 2023 году приехали более 32 тысяч паломников-хасидов.
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