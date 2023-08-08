На мусорке в Одессе нашли ручной гранатомет. Об этом сообщают местные паблики и публикуют фотографию.

Ранее мы писали, что в Одесской области две мины вынесло на побережье, где они взорвались. Местные паблики уточняют, что одну мину прибило в селе Вапнярка. Взрывом повредило жилой дом. На видео еще одна мина качается на волнах на берегу.

Также мы сообщали, что в Одессе произошел взрыв в Доме профсоюзов, погиб один человек. Причиной взрыва стало неосторожное обращение с гранатой. По данным одесских пабликов, погибший мужчина - это массажист, которому гранату подарил его клиент. Мужчина случайно дернул чеку, и граната взорвалась. Массажист погиб, а его клиент травмирован.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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